Türkiye Gazetesi

İngiltere bu sene Rusya’dan 2,5 milyon dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz ithal edecek. Yaptırımlar dolayısıyla Rus tankerlerinin İngiltere limanlarına yanaşması yasak.

Ülke bu yasağı, gazı başka ülkelerin tankerleriyle getirterek aşıyor. İngiliz işçi sendikası Unison, bu hafta iki tankerin Kent’te Grain Adası’na sıvılaştırılmış doğal gaz getireceğini açıkladı.

GAZ FİYATLARININ ARTMASI RUSYA’NIN İŞİNE GELİYOR

Avrupa’nın doğal gaz ve petrol ihtiyacının yüzde 30’unu Rusya sağlıyor. İngiltere de büyük ölçüde Rus gazına bağımlı. Her sene Rusya’dan İngiltere’ye 33 gemi seferi yapılıyor. Batı fosil yakıt ithalinden dolayı halen her gün Rusya’ya 1 milyar dolar ödüyor. Brent petrolünün 119 dolara çıkan varil fiyatının Ukrayna’daki savaş dolayısıyla daha da artmasıyla bu meblağ daha da büyüyecek.

Petrol ve gaz fiyatlarının artması Rusya’nın işine geliyor. Rusya’nın fosil yakıt ihracından gelen günlük nakit akışını Ukrayna’da günü 15 milyar dolara mal olan işgali sübvanse etmek için kullanacağı düşünülüyor.

Bu nasıl yaptırım? Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı ikiye katladı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından alınan yaptırım kararlarına rağmen Avrupa ülkelerine gaz akışında artış yaşandığı dikkat çekti.

ABD’den enerji sektörüne yaptırım sinyali: Kendimizi değil Rus ekonomisini yaralıyoruz Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, bu ülkenin enerji sektörünü hedef alma seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.