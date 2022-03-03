Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldığı yaptırımlar bir biri ardına gelmeye devam ediyor. Bunlara İsveçli mobilya devi IKEA'da eklendi. Rusların NATO'ya üye olmaları durumunda saldırmakla tehdit ettiği İsveç'e ait IKEA markası Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı aldıklarını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu iki ülkeden ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu. Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.

H&M DE RUSYA'DA SATIŞ YAPMAYACAK

Öte yandan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket, kararını değiştirdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.



Apple ve Nike Rusya'ya satışlarını durdurdu! Rusya'ya yaptırım haberleri peş peşe gelmeye devam ederken bunlara Apple ve Nike markaları da eklendi. İki firma da Rusya'ya internetten satışlarını durdurduğunu açıkladı.



Rusya'ya ilginç yaptırım: Netflix, Anna Karenina çekimlerini durdurdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Netflix, Rusya'da yayınlamayı düşündüğü tüm projeleri duraklattı. Şirketin, karardan önce çekimleri devam eden Dasha Zhuk'un yönettiği 'Zato' isimli dizi de dahil olmak üzere Rusya'da dört orijinal prodüksiyonu vardı.



BMW, Rusya'ya ihracatı ve yerel üretimi durdurdu Otomotiv devi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini askıya aldığını duyurdu.