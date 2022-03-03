Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası her alanda yaptırımlara uğrayan Rusya'ya bir şok da kripto para borsasının devi olan Binance'ten geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Rusya ile ilgili yeni kararını duyurdu. Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarını kullanan kart sahiplerinin platformda işlem yapamayacaklarını açıkladı. Kripto para borsası yaptığı açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin erişimlerinin kısıtlandığını doğruladı.
Apple ve Nike Rusya'ya satışlarını durdurdu! Rusya'ya yaptırım haberleri peş peşe gelmeye devam ederken bunlara Apple ve Nike markaları da eklendi. İki firma da Rusya'ya internetten satışlarını durdurduğunu açıkladı.
IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatıyor Rusya'nın Ukraynay'a karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldığı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak İsveçli mobilya devi IKEA, Rusya ve Belarus'ta satış yapmayacağını açıkladı.
Kripto devi Binance’ten Rusya kararı
Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ten son dakika Rusya kararı geldi. Şirketten yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin platformlarını kullanamayacakları duyuruldu.
Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası her alanda yaptırımlara uğrayan Rusya'ya bir şok da kripto para borsasının devi olan Binance'ten geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Rusya ile ilgili yeni kararını duyurdu. Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarını kullanan kart sahiplerinin platformda işlem yapamayacaklarını açıkladı. Kripto para borsası yaptığı açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin erişimlerinin kısıtlandığını doğruladı.
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