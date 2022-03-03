Türkiye Gazetesi

Almanya'da müstakil bir evde çıkan yangında Türk anne ve 3 çocuğu canından oldu. Feci olay Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesindeki bir müstakil evde yaşandı. 41 yaşındaki Türk anne ve çocukları öldü, yangına müdahale ederken ağır yaralanan bir Türk ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.

PATLAMA SESİNDEN SONRA YANGIN ÇIKTI

Polisin yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 13.10'da görgü tanıklarının duyduğu yüksek sesli patlamanın ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor. Alarma geçen itfaiye ekipleri, çatısı yanan evdeki yangını kontrol altına aldı ancak yapılan incelemede evde bulunan anne ile ikisi 6, biri ise 8 yaşında olan üç çocuğu ölü buldu.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.



Almanya'da yangın: 4 ölü, 23 yaralı Almanya'nın Saarbruecken kentinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.



Almanya'da yangın faciası: 4 ölü Almanya'nın Pforzheim kentinde yabancı işçilerin yaşadığı binada yangın çıktı. Yangında 4 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.