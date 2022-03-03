Türkiye Gazetesi

İngiltere duyanları hayrete düşürecek bir olay gerçekleşti. Netflix dizilerinin setleri hırsızlar tarafından soyuldu. Şirket tarafından bu sabah doğrulanan soygunlardan ilki 24 Şubat’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da The Crown dizisinin setinde gerçekleşti.

200 BİN DOLARLIK MALZEME ÇALINDI

Netflix sözcüsü, “Antikaların çalındığını doğrulayabiliriz ve bunların güvenli bir şekilde bulunup iade edilmesini umuyoruz. Çekimler ertelenmeyecek” dedi. Kraliyet ailesiyle ilgili dizideki soygunda dizi setinden 200.000 dolarlık malzeme çalındığı açıklandı.

PARİS'TE 300 BİN DOLARLIK SOYGUN

İkinci soygun da ertesi gün Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşti. Yüzleri kapalı 20 kadar hırsız, Lupin dizisinin çekimlerinin yapıldığı sete girdi ve yaklaşık 330.000 dolar değerinde ekipman çaldı. Dizide usta hırsız Assane Diop’un hayatının anlatılması da ironik bir durum.

İKİ SOYGUN ARASINDA BAĞLANTI

Netflix’ten yapılan açıklamada, “25 Şubat'ta Lupin'in gelecek sezonunun çekimleri sırasında bir olay oldu. Oyuncularımız ve ekibimiz güvende ve herhangi bir yaralanma olmadı” denildi. Her iki olay da polisler tarafından araştırılıyor. İki soygun arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığı belli değil." ifadeleri kullanıldı.

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