Türkiye Gazetesi

Rusya’nın ve Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal bir haftayı geride bıraktı. Ukrayna’dan savaşın seyrini değiştirebilecek bir çağrı geldi. Ukrayna merkezli bir uydu veri analizi şirketi, uydu görüntüsü çeken şirketlerden ve uzay ajanslarından verileri paylaşmalarını istedi.



Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 8. Günde devam ediyor. Ukrayna dünyaya kritik bir çağrıda bulundu ve

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ukrayna merkezli bir uydu veri analizi şirketi EOSDA Uydu Görüntüsü çeken şirketleri ve uzay ajanslarını, verilerini paylaşmalarını talep etti. EOSDA küresel şirketlere yaptığı çağrıda kendilerine gönderilen verilerin Ukrayna hükümeti ile paylaşılacağını belirtti. EOSDA kurucusu Max Polyakov, bu şekilde hükümetin Rus işgaline dair anlık bilgi edinerek karar vermesinin mümkün olacağını vurguladı.

İKİ TÜR GÖRÜNTÜ ALINABİLİYOR

Uydulardan iki tür görüntü alınması mümkün. Bu seçeneklerden biri mikrodalga radar siyanllerinin yeryüzüne yansıması ile elde edilen SAR görüntüleri. İkinci tip görüntü ise; Uydulardan çekilen fotoğraflar şeklinde ediniliyor. Maxar Technologies ve Planet bu tip fotoğraflar çeken şirketler arasında.

PLATFORM KURULDU

Planet, Ukrayna üzerindeki yüzlerce uydunun görülebileceği bir platform kurdu. Hergün yüksek çözünürlüklü görüntüler çeken şirket, algoritmalar sayesinde gerçek zamanlı hareketleri de tespit edebiliyor. Uydu ve haritalandırma şirketi SecDev'den Robert Muggah, "Kamuya açık uydu görüntüleri 21. yüzyıl savaşlarının karakteristik bir özelliği oldu" diyor.

Öte yandan bunun "karanlık bir yanına" da dikkat çekiyor: "Jeo-uzamsal veriler askeri aktörler tarafından manipüle edilebileceği gibi, jeo-uzamsal dezenformasyona da tanık olabiliriz." Google Ukrayna'daki Trafik verileri gibi verilerin, bombardımanlarda hedef belirlemek için kullanılmaması adına Google Maps'ten çıkarıldığını açıklamıştı.

Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar dolar Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara ilişkin yapılan araştırmalar savaşın Rusya'ya günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceğini belirtiyor.

Ukrayna polisinden yardım talebi: Siz Türk'sünüz korkmuyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sonrası bölgeden tahliyeler sürerken başkent Kiev'e iş nedeniyle giden Bursalı Süleyman Güler, Ukrayna'daki tahliye sürecini anlattı. Güler Ukrayna polisinin kendilerine 'Siz Türk'sünüz korkmuyorsunuz' diyerek kendilerinden yardım ettiğini söyledi.