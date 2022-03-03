Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin’in emriyle Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı işgal girişimde 8. güne girildi. Operasyonun ardından birçok gizli belge iddiası gündemde yerini aldı. Uluslararası medya kuruluşları işgalin sinyalleri gelirken, saldırıların başlangıç tarihine yönelik haberler yayınlamıştı. Şimdi ise, Ukrayna’ya saldırılarının ne zaman son bulacağını gösteren yeni bir belge sızdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na ait bir Facebook sayfası, Rus güçlerinden ele geçirildiği iddia edilen gizli belgeleri yayınladı.

Ukrayna merkezli Euromaiden Press’in haberine göre, belgeler Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun 810. Taktik Tugayı'ndan ele geçirildi.

Yaklaşık 13 belgenin yer aldığı paylaşımda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği askeri operasyonun bitiş tarihi de yer aldı.

6 MART DETAYI

Savunma Bakanlığı, “önemli” başlığı ile paylaştığı evraklara ilişkin,"Ukrayna ile savaş için planlama belgelerinin 18 Ocak 22 Ocak'ta onaylandığı ve Ukrayna'yı ele geçirme operasyonunun 15 gün, yani 20 Şubat-6 Mart tarihleri ​​arasında süreceği alınan bilgilerden biliniyor" notunu ekledi.

İddialara göre, belgeler arasında askeri harekat belgeleri, gizli kontrol tabloları, personel listesi ve gizli çağrı işaretleri de yer alıyor.

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