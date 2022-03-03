Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş bir haftayı geride bıraktı. Batılı devletlerin yaptırım tehditlerine rağmen Rus ordusunun Ukrayna'da ilerleyişi sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki savaşa rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme kanallarını açık tutuyor.

90 DAKİKALIK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Elysée Sarayı, Perşembe günü Macron ile Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmenin 90 dakika sürdüğünü açıkladı.

PUTIN: RUSYA'NIN OPERASYONU HER ŞART ALTINDA BAŞARIYA ULAŞACAK

Görüşmede Putin Macron'a "Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacak" açıklamasında bulundu.

Macron daha önce bir televizyon konuşmasında, çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek için Putin ile temas halinde kalmak istediğini söylemişti.

Macron: Putin savaşı kasıtlı olarak seçti Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ile savaşta olmadıklarını belirterek “Putin savaş kararını yalnız ve kasıtlı olarak seçti. Avrupa Birliği’nin bağımsızlığı kuvvetlendirilmeli” dedi.

Macron'dan Putin'e acil ateşkes çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.