Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri bugün Polonya'nın sınır şehri Brest'te gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerin birkaç saat içinde başlayacağı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirilen müzakerelerde, ana gündemin öncelikli ateşkes ve insani yardım koridoru oluşturma olduğu belirtildi.

RUS MÜZAKERECİ: ATEŞKES GÜNDEMDE

Bir Rus müzakereci gündemde ateşkes olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna Moskova'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu ve Rusya'nın herhangi bir ilerleme beklenmeden önce Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini söyledi.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky görüşmelerin 15.00 civarında başlayabileceğini söylemişti.