Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 8. gün geride kaldı. Dünyanın ağır yaptırımalarla Rusya'yı caydırarak barışın temin edilmesine yönelik girişimleri henüz sonuç göstermedi. Söz konusu yaptırımlara karşılık, özellikle Rus gazını bir tehdit olarak kullanan Putin'den dünyayı endişelendiren bir adım daha geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından pazar günü Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerinin 'özel savaş' görevi durumuna geçirmesini emretti. Dünyayı sarsan bu talimatın anlamı, 'nükleer füzeleri hazır konuma getirin' demekti.

NÜKLEER TEHDİT "BLÖF"TEN Mİ İBARET?

Dünyayı endişelendiren bu gelişme biranda Rusya'nın nükleer gücünü bir kez daha gündeme getirdi. Çok sayıda nükleer başlık taşıyan füzeye sahip olan Rusya'nın Ukrayna'da düştüğü çıkmazla yaptığı tehdit 'blöf' olarak görünse de Putin gibi bir lider söz konusu olduğunda bir kez daha düşünmek gerekiyor.

Türkiye Gazetesi editörü Batuhan Topbaş, Rusya'nın nükleer envanterini inceledi diğer ülkelerle karşılaştırdı. Ortaya korkunç bir tablo çıktı. Konu ile ilgili merak edilenlere aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

Rus güçleri, "özel savaş görevi" durumuna geçti! Rusya'nın Ukrayna'yi işgalinde 5. gün geride kalırken, iki taraf müzakere süreci için Belarus'ta bir araya geldi. Müzakere sonucu beklenirken Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiğini duyurdu.

Putin’in tehdidi sonrası Avrupa’da büyük panik: Halk eczanelere koştu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna işgalinde nükleer silahların kullanılması yönünde yaptığı açıklamalar sonrası Ukrayna’ya komşu ülkelerde de endişeye yol açtı. Halk olası bir nükleer saldırıda koruyucu olabilen iyot takviyesi nedeniyle eczanelere akın etti.

Zelenskiy Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in sadece dibini görecekler Rusya ile Ukrayna arasında bugün planlanan müzakere öncesi basın mensıplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’ya "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler" dedi.

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si Olena Zelenska Putin’e resti çekti Ukrayna devlet başkanının eşi Olena Zelenska, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı eşi Vladimir Zelenskiy’nin en büyük destekçisi oldu. Rusya tarafından öldürülme planları yapılan Olena, sosyal medya hesabından Putin’in ölüm timlerine resti çekerek “Biz kocaman bir orduyuz ve bugün ne ağlıyorum ne korkuyorum” dedi.

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Putin sıkıyönetim ilan edecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sekizinci gününe girerken Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti.