Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la ile tefonla görüştü. Putin görüşmede Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova'nın taleplerinde artışa sebep olacağını söyledi. Kremlin konuya ilgili olarak, Putin ile Macron, Ukrayna’daki durumla ilgili son gelişmelerin ele alındığına değendi.

Putin’in görüşmede, Macron’un Ukrayna'ya saldırılara yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği aktarılarak, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Putin’in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.



Putin’in, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya’nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı.

Zelenskiy'den dünyaya kritik uyarı: Rusya durdurulmazsa Berlin'e kadar ilerleyecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ikinci tur başladı Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek olan müzakerelerin ikinci turu başladı. Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı.