Türkiye Gazetesi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan’ın Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı katılımına ilişkin başvuru dilekçesini imzaladı. Rusya'nın saldırıları ile mücadele eden Ukrayna'nın, Avrupa Birliği'ne katılım için resmi başvuru yapmasının ardından Gürcistan da bu yönde adım attı. Canlı yayında halka hitap eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesi için bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi.



“Bu başvuru dilekçemiz Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonuna yönelik bir sonraki önemli adımdır” diyen Garibaşvili, “Bugün Gürcistan için tarihi bir gün. Gürcistan adına AB üyeliği başvurusu belgesini imzalıyorum. AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda atılan bir diğer önemli adımdır. AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda bir diğer önemli adımdır. Tarihimizde yeni bir sayfa açan ve atalarımızın tek bir Avrupa ailesinde birleşmeyi amaçlayan çabalarını sürdüren bir aşamadır. Gürcistan bir Avrupa devletidir. Ülkemiz, uzun tarihi boyunca her zaman Avrupa kültür ve medeniyet alanına ait olmuştur ve bugün bile bunun korunmasına ve gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.



Gürcistan'da 'Rusya'ya' dev protesto: Binlerce kişi Ukrayna için toplandı Ukrayna işgaliyle dünya genelinde yaptırımların hedefi olan Rusya'ya bir tepki de komşu Gürcistan'dan geldi. Başkent Tiflis'te sokağa dökülen binlerce gösterici, Rus birliklerinin askeri müdahalesine tepki gösterip 'savaşı durdurun' çağrısı yaparak, Ukrayna'ya destek verdi.



Gürcistan, AB'ye hızlı katılım için başvuru yapacak Rusya'ya komşu olan Gürcistan'ı korku sardı. Gürcistan hükümeti, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım için başvuru dilekçesi hazırladı. Dilekçenin yarın AB'nin ilgili kurumlarına gönderileceği duyuruldu.