Türkiye Gazetesi

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın Rus doğal gazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan petrol, gaz ve taş kömürü ithalatının yasaklanması düşüncesine karşı olduğunu söyledi.

"ENERJİ İTHAL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Alman Yeşiller Partisi'nin eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, ekonomi birliklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin kısa vadede Rusya'dan başta doğal gaz olmak üzere enerji ithal etmek zorunda olduğunu söyledi.

Almanya'nın enerji ithalatında çeşitliliği artırmayı hedeflediğini aktaran Habeck, Alman vatandaşlarının daha uzun süre yüksek enerji fiyatlarına hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Habeck, Almanya'nın Rus doğal gazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan petrol, gaz ve taş kömürü ithalatının yasaklanması düşüncesine karşı olduğunu dile getirdi.

Habeck, "Rusya'dan fosil yakıt ithalatına bir ambargoyu desteklemem. Buna karşı bile konuşurum. Çünkü bununla Almanya'daki toplumsal barışı tehdit etmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman şirketlerinin Rusya'ya yönelik Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilendiğini ifade eden Habeck, yine de Alman şirketlerin bu yaptırımlara uyduklarını belirtti.

Habeck, Alman hükümetinin Rusya'ya karşı yaptırımlardan etkilenen şirketlere kamu bankalarıyla kredi vereceğini bildirdi.

Almanya, geçen yıl Rusya'dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7'sine denk geldi.

Bu arada, ihtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürün yüzde 50'sinden fazlasını da Rusya'dan ithal eden Almanya, "enerji tedariki ve diğer ekonomik sonuçları" nedeniyle Rus bankalarına SWIFT'te kısıtlama getirilmesi konusunda isteksiz davranmıştı.

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