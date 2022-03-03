Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm sertliği ile 8. günü geride bıraktı. Karşılıklı ağır kayıpların yaşandığı savaşta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canını sıkacak bir hadise yaşandı. Ukraynalı haber kaynaklarının açıkladığına göre, Rus ordusunda görev yapan ve Putin'e yakınlığı ile bilinen Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky öldürüldü.

"RUS KUVVETLERİ İÇİN MOTİVASYON KIRICI"

Medya kuruluşları, Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev tarafından yapılan bir paylaşımı kaynak kabul ederken, gönderide şu ifadeler yer aldı: "Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik."

Doğruluk kontrolü sitesi Bellingcat'in yönetici direktörü Christo Grozev, ölüm haberini tweetledi ve teyit edilmesi halinde bunun Rus kuvvetleri için "büyük bir motivasyon kırıcı" olacağını ekledi.

ÖLÜM HABERİ RUS BASININDA DA YER ALDI

Ölüm haberi Rus medyası tarafından da doğrulandı. Haberi Lenta.ru manşetine taşırken Radio Liberty ölümü haberleştirdi ve Sukhovetsky'nin daha önce Novorossiysk'teki 7. Havadan Saldırı Tümeni'ne üç yıl boyunca komuta ettiğini söyledi. Kanalın Ukraynaca yayın yapan servisi, Kızıl Meydan'daki Zafer Geçit Törenine iki kez katıldığını ve iki Cesaret Nişanı aldığını söyledi. Ayrıca Kuzey Kafkasya, Abhazya ve Suriye'deki Rus seferlerine katılmış ve Kırım'ın ilhakındaki rolünden dolayı madalya almıştı.

1995 YILINDAN BERİ GÖREVDEYDİ

Andrei Sukhovetsky, 1995 yılında Ryazan Yüksek Hava Komutanlığı Okulu'ndan mezun oldu. Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde bildirildiği gibi, kariyer yoluna bir takım komutanı olarak başladı ve Muhafızlar havadan saldırı biriminin genelkurmay başkanlığına yükseldi. 2 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya yönelik özel operasyon sırasında 498 Rus askerinin öldüğünü, 1.500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

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