Türkiye Gazetesi

Danimarka önemli bir karar aldı. Danimarka Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sosyal medyada sahte hesap açanlara para cezasının yanına 6 ay da hapis verilecek. Karar, 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

"SAHTE HESAP AÇANLARA KARŞI TAVIR ALMALIYIZ"

Konuya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Nick Hakkerup "Sosyal medyada sahte hasap açmak ya da başkasının kimliğini kullanmak son derece tatsız bir durum. Parlamentodan geçen yasadan memnunum. Biz toplum olarak sosyal medyada insanları sahte hesap üzerinden kandıranlara karşı tavır almalıyız ve mağdurlara daha iyi koruma sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

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