Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'ya saldırdıktan sonra adeta bütün dünya tarafından dışlandı. Birçok ülke ve firma Rusya'ya yönelik yaptırım kararları aldı.

İspanyol moda devi Mango da Rusya'yı dışlayan ülkeler arasına katıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazaları geçici olarak kapatma kararı alındığı, bu ülkeye şimdilik mal gönderilmeyeceği ifade edildi.

Mango, böylelikle Rusya'daki 55'i kendisine ait, 65'i temsilcilik olmak üzere toplam 120 mağazadaki satışını durdurdu.

Türk kökenli İshak ve Nahman Andiç Ermay kardeşlerin kurduğu İspanyol markasının açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı, bölgedeki jeopolitik durumun "üzüntü ve endişeyle takip edildiği" kaydedildi.

Rusya'da 800, Ukrayna'da 116'yı (14 mağaza) bulan personeline gelecek aylarda destek vermeye çalışılacağı aktarılan açıklamada, bölgedeki bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunulduğu belirtildi.

Rusya'ya karşı boykot kararı alan dünya firmaları arasında H&M, İkea, Volkswagen, Nike, Apple, Volvo, Daimler, Netflix, Disney, MSC, Maersk bulunuyor.

IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatıyor Rusya'nın Ukraynay'a karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldığı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak İsveçli mobilya devi IKEA, Rusya ve Belarus'ta satış yapmayacağını açıkladı.

Rusya'nın nükleer tehdidi ne anlama geliyor? Putin son kozu kullanır mı? Ukrayna ile savaş durumunda olan Rusya, her geçen gün şiddetini arttırırken art arda ağır yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Söz konusu yaptırımlara karşılık geri adım atmadığı görülen Putin'in Rusya'nın sahip olduğu nükleer gücü kullanıp kullanmayacağı, Rus caydırıcı güçlerinin 'özel savaş' görevi durumuna geçirilmesi emrinin ardından tartışılır oldu.

Zelenskiy'den dünyaya kritik uyarı: Rusya durdurulmazsa Berlin'e kadar ilerleyecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.