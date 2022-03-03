Türkiye Gazetesi

Rusya'ya ait tanklar, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtildi. Ukrayna daha önce de ülkenin kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolü kaybetmişti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 NÜKLEER SANTRALİNDEN BİRİ"

İçişleri Bakanlığı kaynakları, Rusların kasabayı ele geçirdiği bilgisini AA muhabirine doğruladı. Yetkili, daha fazla bilgi vermedi. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Ukrayna, Rus güçleriyle şiddetli bir savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolü kaybetmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 227 sivil öldü ve 525 kişi yaralandı. Ancak Ukraynalı yetkililer ölü sayısını 2 binin üzerinde olduğunu belirtiyor.

BM 1 milyondan fazla kişinin de Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Rusya'nın nükleer tehdidi ne anlama geliyor? Putin son kozu kullanır mı? Ukrayna ile savaş durumunda olan Rusya, her geçen gün şiddetini arttırırken art arda ağır yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Söz konusu yaptırımlara karşılık geri adım atmadığı görülen Putin'in Rusya'nın sahip olduğu nükleer gücü kullanıp kullanmayacağı, Rus caydırıcı güçlerinin 'özel savaş' görevi durumuna geçirilmesi emrinin ardından tartışılır oldu.

Rusya'dan nükleer savaş açıklaması: Bu bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ikinci kez masaya oturulacak müzakere öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Lavrov, “Ukrayna’daki duruma çözüm bulunacağına şüphem yok” diyerek müzakere öncesi uzlaşma mesajı verdi. Nükleer savaş ile ilgili de açıklama yapan Lavroc, "Bu bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey" diyerek Avrupa ve Amerika'yı suçladı.

Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması: Nükleer ve yıkıcı olur Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" ifadelerini kullandı.