Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith, Amerikan NBC televizyonuna ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşmadığını açıkladı. Bunun üzerine Pentagon ve Beyaz Saray'dan yalanlama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilişkin bir soru üzerine "Anlık olarak istihbarat paylaşıyoruz." cevabını verdi.

BEYAZ SARAY'IN ARDINDAN PENTAGON DA YALANLADI

Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukrayna'ya bilgi ve istihbarat sağlamaya devam ediyoruz. Bunun devam etmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Kongre üyelerinin bu bilgi paylaşımını engellediği haberleri de doğru değil." ifadesini kullandı.

Yetkili, Ukrayna hava sahasında ABD uçakları ve Karadeniz'de gemilerinin bulunmadığını ve dolayısıyla istihbarat toplama yeteneklerinin de eskisi kadar güçlü olmadığını ileri sürdü.

Ukraynalıların sahada daha fazla bilgiye sahip olduğunu aktaran yetkili, "Ukraynalılara istihbarat ve bilgi sağlamaya devam ederken onlara yardımcı olabileceğine inandığımız şeyleri paylaşıyoruz." dedi.

Yetkili, daha fazla detay veremeyeceğinin altını çizdi.

Smith, NBC televizyonunda, Ukrayna ile istihbarat paylaşımı hakkında, "Bu bazı eşikleri aşar ve savaşın bir parçası olduğumuz anlamına gelir." diyerek ABD'nin bu tür bir faaliyet icra etmediğini iddia etmişti.

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