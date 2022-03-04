Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tüm dünyaya dönük destek çağrısı sonrası Rusya dışında kalan tüm ülkelere vize muafiyeti getirildi. Ukrayna güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre önümüzdeki birkaç haftalık süreçte 65 bin kişilik destek gücü Ukrayna’da olacak. Gazetemize konuşan üst düzey kaynak, Amerika, Avrupa, Asya, Afrika kıtalarından 40’ı aşkın ülkeden binlerce kişinin gönüllü olarak Rus işgaline karşı savaşmak istediğini ve Sivil Savunma biriminin hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

3.500'DEN FAZLA LEJYONER ORDUYA KATILD

Rusya’nın 24 Şubat’ta deniz, kara ve hava bombardımanları ile eş zamanlı olarak Lugansk-Donbas bölgesi ve Belarus sınır noktasından başlattığı işgal girişimi sürecinde şu ana dek 3 bin 500’den fazla lejyoner, Ukrayna ordu saflarına katıldı. Çoğunluğunu Osetya, Dağıstan, Çeçenistan’dan gelen savaşçıların oluşturduğu lejyonerler arasında 800 civarında da Avrupa ve ABD’den gelen var. Bölgeye Slovakya, Polonya ve Litvanya üzerinden gerçekleşecek nakiller AB tarafından fonlanacak. Savaşçıların dışında doktor, hemşire, arama kurtarma uzmanı, itfaiye görevlisi, bilgisayar operatörü, savunma sanayi teknik personeli, pilot, radar sistemleri, dijital ve bilişim alanlarında yetkin birçok kişinin Ukrayna’ya gelmek çini talepte bulundu.

TECRÜBELİ İSİMLER YOLDA

Özellikle ABD, İngiltere, İskoçya, Fransa gibi ülkelerden gelecek savaşçılar arasında önemli oranda daha önce Afrika, Irak, Afganistan, Suriye sahasında görev almış isimler bulunuyor. Ukrayna kanadı, destek amaçlı gelecek şahısların terör örgütleri ile bağlantısı olmaması konusunda büyük titizlik gösteriyor. Ukrayna İstihbarat biriminde tüm isimlerin sicilleri sorgulandıktan sonra cephe hattına sevk edilecek. Ukrayna’ya gelen yabancı lejyonerler yalnızca Ukrayna ordu üniforması altında savaşacak ve müstakil tabur ismi ve flamalar altında savaşmalarına izin verilmeyecek. Konuya ilişkin bir diğer çarpıcı bilgi de Suriye’den özellikle Kafkas kökenli, Özbek, Türkmen, Çeçen, Kazak savaşçıların sıcak Ukrayna cephesine ulaşma talebinde bulundukları yönünde. Ukrayna makamları bu sayının 12-13 bini aşabileceğini belirtiyor. Rusya’ya Suriye’de yaptığı katliamlar nedeniyle duyulan öfke nedeniyle tüm grupların bu konu ile yakından ilgilendiği ve Rusya ile hesaplaşmak istediği belirtiliyor. Rusya’nın 190 bin kişilik kara gücü ile saldırdığı Ukrayna’ya destek amaçlı gelenler arasında eğitimsiz olanlar üç farklı noktada kısa dönem teorik eğitimden geçirildikten sonra cepheye gönderilecek Gönüllülük esasına dayalı gelen lejyonerlere ayrıca oluşturulan fondan 2 bin auroya kadar maaş verilecek.

ABD açıkladı: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz Beyaz Saray ve Pentagon'dan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Smith'in Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşılmadığı yönündeki açıklamasına yalanlama geldi. Smith, söz konusu anlık paylaşımların ABD'yi savaşın bir parçası haline getirebileceğine ilişkin açıklama yapmıştı.

Rusya, Ukrayna'daki Nükleer Santrali yakınında bulunan kasabaya girdi Ukrayna'nın İçişleri Bakanlığı kaynakları, Rus tanklarının Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınındaki bir kasabayı ele geçirdiğini duyurdu.