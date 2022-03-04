Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ahmet Kırımlı, siyasi, askerî sabotaj ve tahrikler yanında bölgeye farklı istihbarat servislerinin sızdığını söyledi. Kırımlı “Türkiye’nin uyguladığı siyaset ve barışa hizmet eden diplomasi misyonundan rahatsız olan çevrelerin karanlık tertipler peşinde” uyarısında bulundu.

PLANLARI İTİRAF ETTİLER

Ahmet Kırımlı şunları söyledi: Ukrayna’nın Karadeniz’e kıyı birçok nükleer tesisi ağır tehdit altında. Bu alanlara birkaç tehlikeli saldırı gerçekleşti. Yakalanan bazı ajanlar, nükleer tesislere yönelik planlarını itiraf etti. Bu adamlar Ukrayna kadar Türkiye’ye de zarar verir. Başarılı olması durumunda Çernobil’in çok daha üzerinde bir felaket yaşanır. Karadeniz, 30 yıl bu felaketin etkisinden kurtulamaz. Savaşın seyrine göre Rusya dâhil birçok aktör bu çılgınlığı deneyebilir.

Nükleer tehdit ve yürütülen sabote faaliyetleri Türkiye’yi savaşın parçası kılma planının sadece bir parçası. Burada yaşayan Ahıska ve Azerbaycan Türkleri ile birlikte on binlerce Kırım Tatar Türkü var. Türkiye’nin tutumu net. İşte bu hassasiyete binaen bu alan potansiyel bir şantaj olarak kullanılmak isteniyor. Aynı kapsamda Ukrayna istihbaratının aralarında çok sayıda önemli Türk ismin de yer aldığı bir infaz listesi ele geçirdi. Buna SİHA üzerinden yürütülen propaganda ve oluşturulmaya çalışılan algıyı da eklemeliyiz. Türkiye’nin uyguladığı siyaset ve barışa hizmet eden diplomasi misyonu herkes tarafından takdir ediliyor. Bu duruşun da devam edeceğine inanıyoruz.

RUSYA’NIN ÇIKIŞI YOK

Rusya’da Putin’in devrilmesi ile Ukrayna’da Zelenskiy’in yönetimden düşmesinin aynı şey olmadığını ifade eden Ahmet Kırımlı, Rusya’yı bekleyen üç ihtimali şöyle sıraladı: Putin döneminin geleceğine dair 3 yol var. Bunlardan ilki Demirperde’nin iflas süreci yeniden yaşanır. İkincisi Çavuşesku’nun akıbetine uğrar ya da askerî darbe ile görevden alınır. Üçüncüsü Stalin kimliğine bürünüp Rusya’yı çok daha başka bir maceraya sürükler. Ancak her hâlükârda Rusya’nın Ukrayna krizinden eski Rusya Federasyonu olarak çıkma ihtimali kalmadı. Bu savaşla eski dünya düzeni değişecek ve yeni dengeler kurulacak.

ABD açıkladı: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz Beyaz Saray ve Pentagon'dan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Smith'in Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşılmadığı yönündeki açıklamasına yalanlama geldi. Smith, söz konusu anlık paylaşımların ABD'yi savaşın bir parçası haline getirebileceğine ilişkin açıklama yapmıştı.

BM'den Ukrayna uyarısı: 10 milyondan fazla kişi evini terk edecek Ukrayna'da savaştan kaçan vatandaşların sayısı günbegün artmaya devam ediyor. BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.