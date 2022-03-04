Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin 9’uncu gününde, ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan ilginç bir paylaşım geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleme çağrısında bulunan Graham, Rusyalı askerlere seslendi.

“TEK YOL PUTİN’İN ORTADAN KALDIRILMASI”

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Lindsey Graham; ilk mesajında, "Rusya'da bir Brütüs yok mu? Rus ordusunda başarılı bir 'Albay Stauffenberg' yok mu? Bunun sona ermesinin tek yolu Rusya'daki birinin bu adamı ortadan kaldırması. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımı.

“BUNU SADECE RUS HALKI YAPABİLİR”

Twitter hesabından ikinci bir paylaşımda bulunan ABD'li senatör, "Bunu sadece Rus halkı yapabilir. Söylemesi kolay ama yapması zor. Hayatınızın geri kalanında karanlıkta yaşamak, dünyanın geri kalanından yoksulluk içinde tecrit edilmek istemiyorsanız, bunun için adım atmalısınız" dedi.

ABD'li senatör Lindsey Graham.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Katıldığı bir canlı yayında da suikast mesajını yenileyen Graham, Putin'in suikastını gerçekleştirecek kişinin hem Rusya için hem de dünya için "çok iyi bir hizmet" sağlamış olacağını dile getirdi.

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