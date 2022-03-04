Türkiye Gazetesi

Bakan Hagiuda, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "acil durum rezervi" kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi. Ülkesinin acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci geldiğini bildirdi.

Hagiuda, "Üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini" söyledi.

7,5 MİLYON VARİLLİK HAMLE

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) göre, kullanıma açılacak 7,5 milyon varil, Japonya'da yaklaşık 4 günlük ülke içi tüketime denk geliyor.

ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.

IEA üyesi 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı.

Akaryakıt fiyatları 20 TL'ye koşuyor! Petrol 120 dolara çıktı Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda 120 dolara yaklaştı. Rusya'nın askerî operasyon başlatmasından bu yana geçen bir hafta içinde, petrolde yaklaşık yüzde 20 artış oldu.

Gerilim yüksek, petrol tırmanıyor: Akaryakıt fiyatları 20 TL'yi de görebilir! Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasından bu yana Brent petrol yaklaşık yüzde 20 arttı. 117 dolar da bugün aşıldı. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl "Gerilim yüksek, 127 dolara kadar yükseliş sürebilir. Bu durumda akaryakıtta 20 TL görülebilir. Bu şartlar altında pompada 15 TL'nin altını görmek çok mümkün değil" dedi.

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