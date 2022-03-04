Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi batılı devletlerin yaptırım tehditlerine rağmen devam ediyor. NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'daki uzun vadeli mevcut planlarının ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısının ardından NATO’nun çok hızlı şekilde birliktelik sergilediğini söyledi.

NATO güvenliğini güçlendirmek için planları hazırladıklarını belirten Blinken, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız." dedi.

Blinken, NATO'nun geleceği için hazırlıklar yaptıklarını ifade ederek, son haftalardaki olayların ittifakın geleceği hakkında işaret verdiğini söyledi. Blinken, gelecek haftalarda da NATO'nun birliktelik sergilemeye devam edeceğini vurguladı.

"NATO SAVUNMA AMAÇLI BİR İTTİFAKTIR"

Stoltenberg de bugünkü toplantıda "Rusya’nın işgaline verilen karşılığı istişare edeceklerini” aktardı.

Bunun uzun vadeli yansımalarını da ele alacaklarını vurgulayan Stoltenberg, dün gece Rusya'nın Ukrayna'daki bir nükleer santrale saldırısıyla ilgili haberleri gördüklerini söyledi.

Stoltenberg, "Bu durum savaşın sonlandırılması gerektiğini ve Rusya'nın tüm askerlerini çekmesini, diplomatik çabalara girişmesi gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz Rusya ile savaş istemiyoruz." diyen Stoltenberg, tüm müttefikleri koruma ve savunma taahhütleriyle ilgili bir yanlış anlaşılma içinde olunmasını istemediklerinin altını çizdi.

Bugünkü toplantıya NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de davet edildi.

ABD’li senatörden suikast çağrısı: “Rusya lideri Putin'i öldürün” ABD’nin en ünlü senatörü olan Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ağızları açık bıraktı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast mesajı veren Graham, "Rusya'da bir Brütüs yok mu? Rus ordusunda başarılı bir 'Albay Stauffenberg' yok mu? Bunun sona ermesinin tek yolu Rusya'daki birinin bu adamı ortadan kaldırması. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz" açıklamasında bulundu. ABD’li senatörün bu ilginç paylaşımına ise peş peşe yorumlar yapıldı.

Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO bizi almayacaksa güvence versin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya seslendi. Zelenskiy "Eğer NATO, bizi Rusya istemiyor diye almayacaksa güvenlik garantisi vermeli" dedi.