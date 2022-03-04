Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi günlerdir sürerken bölgeden çok sayıda çatışma ve ölü haberleri geliyor. Ukrayna’da sivillerin birçoğunun ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin geçen hafta en az üç suikast girimişinden kurtulduğu açıklandı.

The Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin geçtiğimiz hafta en az üç suikast girişiminden sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

Zelenskiy’e karşı iki suikast girişiminin paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi ve cumartesi günü Kiev’de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu belirtildi.

Habere göre, suikast girişimi Rusya’da bulunan savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde önlendi.

The Times’a konuşan diplomatik bir kaynak, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki oluşturucağını kaydetti.

Zelenskiy'den dünyaya kritik uyarı: Rusya durdurulmazsa Berlin'e kadar ilerleyecek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmeye başladığı sırada kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.

Zelenskiy Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in sadece dibini görecekler Rusya ile Ukrayna arasında bugün planlanan müzakere öncesi basın mensıplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’ya "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler" dedi.