Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. Bu Başkan Putin'in savaşı. Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor. Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz.''

"Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil"

"Putin bizi bölemedi. NATO hiç olmadığı kadar güçlü ve birlikte"

"Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak, biz de bunu bedelini ödeteceğiz"

"NATO güçlerinin Ukrayna'da yer almasını istemiyoruz" dedi.