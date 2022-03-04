Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 9. güne girdi. Putin’in operasyon emri ile bölgede ilerleyen Rus ordusu, başkent Kiev’e kadar ilerledi. Ukrayna halkının büyük direniş gösterdiği işgalde, batılı devletler Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamaya başladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sonrası dikkat çeken açıklamada bulundu ve Dünya ülkelerine “Rusya ile ilişkileri normalleştirin” dedi.

Putin'in Rus ordusuna 24 Şubat'ta verdiği " Ukrayna'ya girin" emri, dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararını açıkladı. ABD, Rusya'nın dolar, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceklerini söyledi.

"KOMŞULARIMIZA KARŞI KÖTÜ BİR NİYETİMİZ YOK”

Putin, komşu ülkelerle ilişkilerin bozulmasını istemediklerini aktararak, “Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Durumu daha da kötüleştirmemelerini ve herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“ÜLKE GENELİNDE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Rusya'nın zorluklara rağmen gelişmeye devam edeceğini kaydeden Putin, “Ülke genelinde ulaştırma ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz. Bunu Baltık Denizi'nde, Kuzey Kutbu'ndaki bölgelerimizde Uzak Doğu'da gerçekleştireceğiz.” ifadesini kullandı.

“YENİ BECERİLER EDİNİYORUZ”

Putin, “Eğer birileri Rusya ile iş birliği yapmak istemezse de, her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz.” dedi.

NATO: Bu Putin'in savaşı, bedelini ödeyecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, 'Şuan Ukrayna'da yaşananlar korkunç ve acı verici. 2. dünya savaşından beri görmediğimiz bir yıkımla karşı karşıyayız' dedi.

İngiliz basını iddia etti: Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 9. gününde de devam ediyor. İngiliz basınında Putin’le ilgili iddia gündem oluşturdu. İddiaya göre, Putin, Ukrayna’nın en büyük liman kenti ve ticaret merkezi olan Odessa’yı da ele geçirerek Ukrayna’yı Karadeniz’den koparmayı hedefliyor.

ABD’li senatörden suikast çağrısı: “Rusya lideri Putin'i öldürün” ABD’nin en ünlü senatörü olan Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ağızları açık bıraktı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast mesajı veren Graham, "Rusya'da bir Brütüs yok mu? Rus ordusunda başarılı bir 'Albay Stauffenberg' yok mu? Bunun sona ermesinin tek yolu Rusya'daki birinin bu adamı ortadan kaldırması. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz" açıklamasında bulundu. ABD’li senatörün bu ilginç paylaşımına ise peş peşe yorumlar yapıldı.