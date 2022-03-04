Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalılar, Çinlilere ait bu uygulamayı mesajlarını dünyaya duyurmak için etkin bir şekilde kullanırken Kremlin yanlısı kişiler de dezenformasyon faaliyetlerinde bulunuyor. Bombalamaların sonrasını filme çeken 20 yaşındaki Marta Vasyuta gibi Ukraynalılar, büyük bir izleyici kitlesi toplamayı başardı. @valerisssh isimli kullanıcı da TikTok’ta insanların evlerindeki şık özellikleri anlattıkları videoları taklit ederek, kaldıkları sığınağı gösterdi.

TikTok'un dünya çapında 1 milyar kullanıcısı var. Bunlar her gün ortalama 17 kez uygulamayı açıyor. #Ukraine etiketli videolar 20,5 milyardan fazla görüntülendi. Çevrimiçi video hizmeti Storyful'un genel yayın yönetmeni Darren Davidson, The Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu, TikTok'ta yaşanan ilk çatışma” ifadesini kullandı.

Ukraynalı aktris Mila Kunis mülteciler için bağış kampanyası başlattı Hollywood'un ünlü çifti, Mila Kunis ile Ashton Kutcher Ukrayna için yardım kampanyası başlattı. İki yıldız birlikte 3 milyon dolar toplamayı planlıyor.

Ukrayna öldürülen Rus asker sayısını açıkladı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı girişimi devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi.