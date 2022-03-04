Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz’un Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Hebestreit, iki liderin 1 saat süren görüşmede farkı görüşleri paylaştığını aktararak, "Şansölye, derin endişesini dile getirdi. Günlerdir Ukrayna'dan kötü görüntüler ve bilgiler geliyor. Scholz, Rus yönetimine tüm çatışmaları derhal durdurmaya ve çatışmaların olduğu bölgelere insani yardımın erişimine izin vermeye çağırdı." ifadesine yer verdi.

Putin ve Scholz’un yakın zamanda başka görüşmeler yapma konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Hebestreit, "Başkan Putin, Şansölye Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi." ifadesini kullandı.



Putin'den Dünya'ya 'Rusya' çağrısı: İlişkilerinizi normalleştirin Rusya’nın Ukraya’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Batılı devletlerin Rusya’ya karşı başlattığı yaptırımlara rağmen Rus ordusunun bölgede ilerleyiş sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine yönelik başlatılan yaptırım tehditlerine karşı dikkat çeken açıklamada bulundu ve Dünya ülkelerine “Rusya ile ilişkileri normalleştirin” dedi.



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