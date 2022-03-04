Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na çevrim içi olarak katıldı. Kuleba, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Putin’in Ukrayna’yı Suriye’ye çevirmesine izin vermeyin. Savaşmaya hazırız, mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA BİR SURİYE

Kuleba, Avrupa ülkelerinin Avrupa’da bir Suriye oluşturulmasına izin vermemesi için çağrıda bulundu. Çok geç olmadan Ukrayna’ya yardım edilmesini isteyen Kuleba, yardım edilmezse ülkelerin, Rus askerlerinin attığı bombalar yüzünden hayatını kaybeden Ukraynalı sivillerin ölümünden sorumlu olacaklarını aktardı.

GALİP GELENE KADAR HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Kuleba, “Bu bir savaş, savaşta galip geldiğimiz ana kadar her şey yapılması gerekiyor.” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, BM'de dünyaya seslendi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Putin durmayacak gibi görünüyor. BM eylemleri ile Rusya savaş makinesini durdurmalı, acılarımızı önlemeli. Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Herhangi bir saldırımız olmayacak. Biz ortaklarımızla gerginliği azaltma konusunda kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'ı destekliyoruz Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu nedenle eğer Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'ı destekliyoruz." dedi.