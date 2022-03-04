Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde de kanlı saldırılarla sürüyor. Ukrayna'da gencinden yaşlısına birçok vatandaş gönüllü hizmetlerle ülkesinin zafere ulaşması için çabalarken, Ukrayna Yüzme Milli Takımı antrenörü Aiyna Morozova'nın, gönüllü olarak çalıştığı binaya füze saldırısı gerçekleştirildi. Morozova, yapılan füze saldırısı sonucu iki saat boyunca kaldığı enkaz altından kurtarıldı.

ÇIĞLIKLARINI DUYAN BİR GÖNÜLLÜ YARDIMINA KOŞTU

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çığlıklarını duyan bir gönüllü tarafından kurtarıldığını belirten Morozova, "Bu benim ülkem ve kenarda durmaya niyetim yok. Harkiv'deki bölgesel savunma karargahının birinci katında askerlere gönüllü olarak yemek hazırlıyordum. Bir anda bir füze isabet etti. İki saat boyunca enkaz altında kaldım. Bildiğim tüm dillerde tanrıya dua ettim. Hareket edemiyor ve ağlıyordum. Diri diri gömülü şekilde öleceğimi düşündüm." yorumunu yaptı.

Morozova, Ukrayna Yüzme Federasyonuna gönderdiği e-postada ise yaralarını gösteren bir fotoğrafa yer vererek "Hayattayım, kısmen güvendeyim ve çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Rusya'yı destekleyen Ukraynalı belediye başkanı ölü bulundu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi 9. güne girdi. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı destekleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu. Kaçırıldıktan sonra başından vurularak yol kenarına bırakılan Struk'un infaz edildiği iddia ediliyor.

Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceğini açıkladığı 2 bin 700 Strela uçaksavar füzesinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu’na (NVA) ait olduğu belirtildi.

Ukrayna öldürülen Rus asker sayısını açıkladı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı girişimi devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nde askerler arasında çatışma Ukrayna'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali sahasında Rus askerleri ile Ukrayna askerleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu santralde yangın başladı.