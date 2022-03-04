Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya savaş açan Rusya, ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Bu defa da İngiltere'de bulunan zincir marketler Rus ürünlerini raflardan kaldırarak satışını durdurdu. Ülkenin en büyük ikinci süpermarket zinciri Sainsburry, Rus Standart votkası ile Karpayskiye siyah ayçiçeği tohumlarını raflarından kaldıracağını açıkladı.

"RUSYA KAYNAKLI TÜM ÜRÜNLERİN SATIŞINA SON VERDİK"

Market, Ukrayna'daki insani krize destek için yardım kuruluşlarına 2 milyon sterlin bağışlayacağını da duyurdu. Ayrıca, Ukrayna ile dayanışma için "Chicken Kiev" isimli ürünün de "Chicken Kyiv" olarak değiştirileceği bildirildi. Ukrayna'nın başkentinin kendi dilinde resmen Kyiv olan ismi, hala Rusya'nın tercih ettiği şekilde Kiev olarak da kullanılıyor.

"Yüzde 100 Rusya kaynaklı tüm ürünleri satıştan kaldırmaya karar verdik"

Sainsburry'den bir sözcü de konuya ilişkin açıklamasında, "Ukrayna halkıyla birlikteyiz. Ürün yelpazemizi gözden geçirdik ve yüzde 100 Rusya kaynaklı tüm ürünleri satıştan kaldırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bir diğer süpermarket zinciri Co-op da dün süpermarketlerinden Rus yapımı votkayı satıştan çektiğini, bu adımın, "Ukrayna halkıyla dayanışmanın bir işareti" olduğunu belirtmişti.

Microsoft'tan Rusya kararı Rusya'nın Ukrayana'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldı yaptırımların ardı arkası gelmiyor. Son olarak teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'ya satışlarını durdurdu.

Rusya’nın en büyük şirketlerinde değer kayıpları yüzde 99'u buldu Rus ekonomisinde önemli yere sahip Sberbank ve Gazprom gibi şirketlerin hisse değerleri Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana yüzde 99 değer kaybederek adeta buharlaştı.

Sanal para çözüm değil! Rusya yaptırımlardan kriptoyla kaçamayacak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekata karşı birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım başlattı. Ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın kripto paralara yöneleceği düşünülüyor fakat finans uzmanları bu alternatifin pek de kolay olmayacağı görüşünde.