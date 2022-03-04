Türkiye Gazetesi

Rusya - Ukrayna savaşının 9. gününde, bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, Rus bombardımanında ağır kayıplar yaşarken, devletler ateşkes için çağrılarını yinelemleye ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarla caydırma politikası uygulamaya devam ediyor. Tüm bunların ekseninde Rusya, Ukrayna ordusuna ait dünyanın en büyük uçağı niteliğindeki Antonov An-225 Mriya'yı vurdu. Bu anların kamuoyuna yansıtılmasının ardından, dev uçağın enkazının görüntüleri de paylaşıldı.

Antonov An-225 Mriya'nın saldırıdan önce devasa büyüklüğü ile dünyada ilk sıradaydı.

Ukrayna'nın, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Mriya Rusya tarafından vurulmuştu. Uçağın bombalanmasının ardından enkazın görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o görüntüler:

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