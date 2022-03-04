Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 9. gününü geride bırakmak üzere.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaşanılanlara ilişkin konuştu. Von der Leyen "Bu çatışmanın sonunun uzak olduğunu biliyoruz. Açık olmak gerekirse Putin başlattığı savaşı durdurmazsa daha ciddi önlemler almaya hazırız" dedi.

"İNSANİ FELAKETİN BOYUCU BİZİ ENDİŞENDİRİYOR"

AB ile ABD'nin Ukrayna'nın cesur halkının ve kararlı liderliğinin yanında olmaya devam edeceğine işaret eden von der Leyen "Ukrayna'da ortaya çıkan insani felaketin boyutu bizi gerçekten endişelendiriyor" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Avrupa’da geçen yüzyılın en karanlık günlerinden bu yana görülmemiş ölçekte yıkım ve yerinden edilme yaşandığını belirterek, Ukrayna'nın her yerine insani yardım ulaşabilmesi, sivillerin kuşatma altındaki şehirlerden çıkmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

"YAPTIRIMLAR RUSYA ÇEKİLENE KADAR SÜRECEK

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında AB ülkelerinin çok kısa sürede bir araya gelerek harekete geçtiğini dile getirdi. Blinken "Hiç kimsenin birkaç hafta önce mümkün görmediği şeyler şu anda gerçeğe dönüşmüş durumda. AB ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı maalesef, trajik ve korkunç şekilde bu durum yakında bitmeyebilir. Bu sebeple gösterdiğimiz çabaları devam ettirmek zorundayız. Bunları güçlendirmeliyiz" diye konuştu..

Anthony Blinken, Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya'ya verilen karşılığı savaş bitene, Rus güçleri çekilene ve Ukrayna bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanana kadar sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi: Johnson ve Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la telefonda Rusya savaşına ilişkin görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Savaşta galip geldiğimiz ana kadar her şey yapılacak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Kuleba; “Bu bir savaş, savaşta galip geldiğimiz ana kadar her şey yapılması gerekiyor.” dedi.

Füze saldırısında enkaz altında kaldı: Ukraynalı antrenörün inanılmaz kurtuluşu Ukraynalı yüzme antrenörü Morozova, Rusya tarafından atılan füzenin, gönüllü olarak çalıştığı binayı yerlebir etmesinin ardından iki saat enkaz altında kaldı. Morozova, kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan sağ olarak çıkarıldı.