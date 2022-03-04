Türkiye Gazetesi

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Podolyak, Rusya'ya müdahal edilmezse başka ülkelere de saldıracağını iddia etti. Sözcü "Ruslar, Ukrayna'da durmayacak. Başka ülkelere de saldırıp daha da ileriye gitmek isteyecek. Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları 1, 2 veya 3 yıl Rusya'nın üzerinde çok etkili sonuçlara sebep olacak. Belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna'nın da çıkarına olmalı" dedi.

"KAFEDE OTURUP NETFLIX DÜŞÜNÜYORLAR"

Mihaylo Podolyak, III. Dünya Savaşı'nın ise çok tan başladığını söyledi. Podolyak, şunları aktardı: İnsanlar Brüksel, Amsterdam'daki kafelerde oturup Netflix'i düşünüyor. Birinin gelip şehir merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değiller. Kiev 3 buçuk milyonluk bir şehir. Bunu anlamıyorlar. Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını tahmin etmiyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. III. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor.

AB ve ABD: Rusya-Ukrayna savaşı uzun süre devam edebilir Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ortak basın toplantısı düzenledi. İkili, Rusya-Ukrayna savaşının yakın zamanda bitmeyeceğini söyledi, Rusya'ya verilen karşılığın sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi: Johnson ve Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la telefonda Rusya savaşına ilişkin görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Savaşta galip geldiğimiz ana kadar her şey yapılacak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Kuleba; “Bu bir savaş, savaşta galip geldiğimiz ana kadar her şey yapılması gerekiyor.” dedi.