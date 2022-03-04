Türkiye Gazetesi

Rusya ile savaşta 9. günü geride bırakan Ukrayna'da, Devlet Başkanı Zelenskiy ile ilgili "kaçtı" iddiaları sık sık gündeme getiriyor. Konuya ilişkin yayınlanan son iddiaların ardından Ukrayna Yüksek Şurası açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların sahte olduğunu açıklayan Ukrayna Yüksek Şurası, "Bu doğru değil. Cumhurbaşkanı, Kiev’de. O, halkının yanında!" ifadelerini kullandı.

SINIRDA İNSANLIK DRAMI

Ukrayna’da Rus askeri birlikleri tarafından başlatılan işgalin 9’uncu gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirerek başkent Kiev'e de yaklaşan Rus birlikleri, ülkedeki kontrolünü artırıyor. Ülkedeki işgalin artması ile birlikte Ukraynalılar ülkeyi terk ederek sınırlara gitti. Sınırlarda yaşanan insanlık dramını kamuoyu canlı olarak ekranlara yansıtırken dünyanın farklı noktalarından yardım geliyor.

ZELENSKİY KAÇTI MI? TARTIŞMALI POLONYA İDDİASI

Savaşın ilk gününden bu yana halkla birlikte işgale karşı direnen Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin kaçtığına dair söylentiler, ara ara gündeme getiriliyor. Kaçtığı iddialarına her seferinde videolu cevap veren Zelensky'nin bu kez de Polonya'ya gittiği iddia edildi.

İddialar, Ukrayna Yüksek Şurası tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. Şuranın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İşgalciler, Başkan Volodymyr Zelensky’nin Ukrayna’dan ayrıldığına dair başka bir sahte yayınladı. Bu doğru değil. Cumhurbaşkanı, Kiev’de. O, halkının yanında! Bu bilgiyi Kherson bölgesinden tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza mümkün olan her şekilde dağıtın” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi: Johnson ve Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la telefonda Rusya savaşına ilişkin görüştü.

Zelenskiy'e suikast girişimi iddiası: 1 haftada 3 kez öldürmek istediler Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin geçen hafta en az üç suikast girimişinden kurtulduğu açıklandı.

Zelenskiy'den dünyaya kritik uyarı: Rusya durdurulmazsa Berlin'e kadar ilerleyecek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmeye başladığı sırada kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.

Zelenskiy Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in sadece dibini görecekler Rusya ile Ukrayna arasında bugün planlanan müzakere öncesi basın mensıplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’ya "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler" dedi.