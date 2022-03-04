Türkiye Gazetesi

Rus ordusu, dün gece Ukrayna'nın Enerhodar şehrindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı. Yaşanan çatışma sırasında santrelde yangın çıktı. Ruslar, bölgede kontrolü sağlarken alevler de söndürüldü. Ancak bu yaşanılanlar, bütün dünyanın yüreğini ağzına getirmeye yetti.

Bu durum sonrası Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi acil toplandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale yönelik saldırısını "pervasızlık" olarak yorumladı. Thomas-Greenfield, saldırının Avrupa'daki en büyük nükleer santrali ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

"Dünya, dün gece nükleer bir felaketi kıl payı atlattı" diyen Thomas-Greenfield, Rusya'ya askerlerini santralden çekmesi çağrısı yaptı. Thomas-Greenfield, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'e, birliklerini nükleer santrale "intihar görevine" göndermemesini dile getirdi.

Rusya’nın vurduğu nükleer santral için kırmızı alarm! Sızıntı olursa ne olur? Rusya, Ukrayna’da bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı. Saldırılar sonucunda nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada santralin Rusya tarafından ele geçirildiği belirtildi. Olası patlamaya ilişkin Nükleer Santral sızıntısına karşı Bünyamin Sürmeli'den uyarı geldi. Sürmeli, "Sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir" diyerek uyarıda bulundu.

İşgalde dokuzuncu gün! Rusya nükleer santrali ele geçirdi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı düzenlediği saldırı 9. gününde. Dün yapılan barış görüşmelerinin ikincisi Belarus sınırında bulunan Brest’te yapıldı. Toplantıda, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya vardı. Çatışmaların yaşantığı ülkede Rusya, gece saatlerinde Zaporijiya Nükleer Santrali’ni ele geçirdi.

Nükleer santral saldırısı kripto paraları vurdu! Bitcoin’de sert düşüş Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken, facianın eşiğinden dönüldü. Avrupa’nın en büyük nükleer santraline saldırı gerçekleştiren Rusya, santrali ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, korkunç bir facianın eşiğinden dönüldü. Rusya’nın bu korkunç saldırısının ardından kripto para birimlerinde sert düşüşler yaşanmaya başladı. Lider kripto birimi Bitcoin, yüzde 5 değer kaybederek 41 bin dolara kadar geriledi. Ethereum ise 3 bin doların altına gerilemiş durumda.