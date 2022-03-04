Türkiye Gazetesi

Medeniyetin beşiği olarak lanse edilen batı, Ukrayna-Rusya savaşı ile Müslümanlara nasıl çifte standart uyguladığını tekrar gösterdi. Suriye'de yıllardır on binlerce masum ölürken sesini çıkarmayan Avrupa, Ukrayna'nın işgal edilmesinina ardından insan canlısı oldu.

Kapılarını Ukraynalılara sonuna kadar açan Avrupa, Suriyeli, Pakistanlı, Afganistanlı ve Afrikalı sığınmacıları yine sınırdan içeri sokmadı.

Bu konuda bir tartışmalı karara da Danimarka attı. Danimarka'ya iltica eden Suriyeli ve Afrikalı sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyulması için 2016 yılında çıkarılan "Mücevher Yasası" ülkede masaya yatırıldı. Bu yasanın Ukraynalılara uygulanmaması için özel kanunlar çıkarıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen "Ukrayna bizim yakın bölgemiz ve Avrupa'nın bir parçası olarak arka bahçemizdir. Bu yüzden 2015'teki sığınmacı krizinden farklı davranılıyor'' dedi. Frederiksen, mücevher yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.

Ayrıca Ukraynalı mültecilerin çocuklarının okullara gidebilmesi ve ailelerin düzenli maaş alabilmesi için yasa çalışmalarına başlandı.

Bunu haberleştiren Danimarka devlet televizyonu DR, ülkelerine 2015'te sığınan Suriyeli sığınmacıların yollarda yüzlerine tükürüldüğü ve sözlü saldırıya uğradıklarına dikkat .çekti.

Ukraynalı aktris Mila Kunis mülteciler için bağış kampanyası başlattı Hollywood'un ünlü çifti, Mila Kunis ile Ashton Kutcher Ukrayna için yardım kampanyası başlattı. İki yıldız birlikte 3 milyon dolar toplamayı planlıyor.

BM: 660 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle en az 660 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Songül Öden, ‘Ukraynalı kadın mülteci’ yorumuna öfke kustu Rusya dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya karşı hareket başlattı. Ukrayna ve Rusya arasında savaş sürerken ünlü oyuncu Songül Öden, sosyal medyada yapılan “Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim” yorumlarına ateş püskürdü. Öden, “Şakalarınızı alıp defolun. Bu espri yapma telaşınız tiksinti verici” dedi.