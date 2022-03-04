Türkiye Gazetesi

Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Bakan Çavuşoğlu'nun Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek istediklerini belirtmesine yönelik açıklaması hakkında muhabirlere görüşünü bildirdi. Gatilov, "(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey." diyerek desteklediğini söyledi.

"HERHANGİ BİR MÜZAKERE VE TOPLANTI İYİ BİR ŞEY"

Gatilov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, "(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey." dedi.

Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı.

Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MÜZAKERE MESAJI: BİR ARAYA GETİRMEK İSTERİZ

Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var." demişti.

Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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