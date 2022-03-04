Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarının ardından birçok devlet, kurum ve kuruluştan yaptırımlar görmeye başladı. Söz konusu yaptırımlardan biri de Facebook tarafından uygulanmıştı. söz konusu yaptırıma karşı Rusya’dan da karşı hamle geldi. Rusya Facebook'a erişimi engelledi.

ÖNCE YAVAŞLATILDI, SONRA ENGELLENDİ

Batılı teknoloji devlerinin Rusya’ya başlattığı yaptırımlara karşı Rusya’dan da karşı hamle geldi. Daha önce Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına getirilen kısıtlamalar ve engellere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete geçti. Yapılan açıklamada Facebook’a, Rusya’da erişim engeli getirildiği duyurularak, “4 Mart 2022'de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi" denildi. Geçtiğimiz hafta ülkede yavaşlatılan Facebook bu karar ile birlikte tamamen engellendi.



Öte yandan Amerika’nın Sesi, BBC ve Deutsche Welle gibi batılı ülkelerin medya kuruluşlarının internet siteleri de Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle engellendi.

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Dünyanın en büyük uçağıydı: Rusya'nın bombaladığı Antonov 225'in son hali ortaya çıktı Ukrayna ordusunun Kiev Gostomel Havaalanında bulunan ve alanında dünyanın en büyüğü olarak anılan uçağı Antonov An-225 Mriya, Rusya tarafından vuruldu. Söz konusu saldırının ardından Antonov An-225 Mriya'nın enkaz görüntüleri ortaya çıktı.

Microsoft'tan Rusya kararı Rusya'nın Ukrayana'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldı yaptırımların ardı arkası gelmiyor. Son olarak teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'ya satışlarını durdurdu.