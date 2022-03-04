Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

24 Şubat-3 Mart'ta ölen ve yaralan sivillerin sayısının 1006'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti.

UKRAYNALILAR ÖLÜ SAYISININ 2 BİNİ GEÇTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor. Rusya ve Ukrayna arasında siviller için güvenli koridor sağlanması yönündeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Dujarric, Ukrayna'nın birçok şehrinde günlerdir devam eden bombardıman nedeniyle alt yapının ciddi zarar gördüğünü ifade etti.

Dujarric, ATM'lerde para kalmadığını ve ülkede para transferlerinde kesintiler yaşandığını kaydetti.



Zelenskiy bir kez daha uyardı: Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek Zlenskiy, Avrupa ülkelerine gönderdiği mesajda uyarıda bulunarak, Ukrayna'yı desteklemeleri gerektiğini aksi takdirde, Avrupanın'da düşeceğini belirtti.



AB ve ABD: Rusya-Ukrayna savaşı uzun süre devam edebilir Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ortak basın toplantısı düzenledi. İkili, Rusya-Ukrayna savaşının yakın zamanda bitmeyeceğini söyledi, Rusya'ya verilen karşılığın sürdürülmesi gerektiğini savundu.