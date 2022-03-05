Türkiye Gazetesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından doğrulanan füzenin, Kuzey Kore tarafından yerel saat ile 08.58’de Japon Denizi istikametine doğru ateşlendiği ve füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında bir bölgeye düştüğü kaydedildi.

YIL BAŞINDAN BU YANA 9. DENEME

İlk belirlemelerde, füze denemesi ile ilişkili herhangi bir hasar bildirilmedi. Son gelişme ile birlikte Pyongyang’ın, bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 9’a yükseldi.

PUTİN HIZLANDIRMIŞ OLABİLİR

Kuzey Kore, bu yıl içinde aralarında hipersonik füzeler ve demiryolu tabanlı füzelerin de bulunduğu 8 deneme gerçekleştirmiş, 27 Şubat’ta yapılan son denemenin ise keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında yapıldığı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin dünyada korkuya neden olmasının, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u füze programını hızlandırma konusunda cesaretlendirmiş olabileceği yorumları yapılmıştı.

Kuzey Kore açıkladı: Balistik füze değil keşif uydusu sistemi Kuzey Kore hükümeti, dün kamuoyuna yansıyan 'füze denemesi' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, testin füze olmadığını ve keşif uydusu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir deneme olduğunu açıkladı.