Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Ukrayna'nın Energodar kentinde bulunan dünyanın dokuzuncu, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya, Rus ordusunun saldırısına uğradı. Roket ve ağır silahların kullanıldığı saldırı sırasında Rus tanklarınca da ateş açılması, bütün dünyada paniğe yol açtı. Saldırı sırasında santralin bazı bölümlerinde önce patlama yaşandı ardından da yangın çıktı. Nükleer santralde bulunan itfaiyeciler, çatışmalar sebebiyle yangına uzun süre müdahâle edemezken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya "itfaiyecilerin istasyona girmesine izin ver" çağrısı yaptı.

AVRUPA'NIN SONU OLUR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Herkesi uyarıyoruz. Rusya dışında hiçbir devlet nükleer güç ünitelerine saldırmadı, bu bir ilk. Tarihimizde ilk defa terörist devlet nükleer teröre başvurdu. Rus propagandacıları daha önce herkesi 'dünyayı nükleer külle' kaplayacakları konusunda tehdit etmişlerdi. Şu an bu gerçek bir tehlike. Santralde patlama meydana gelirse bu Avrupa'nın sonu olur. Bölgede bir nükleer felaket, Çernobil felaketini gölgede bırakabilir" dedi.

KONTROL RUSLARA GEÇTİ

Saatler süren çatışmaların ardından santral Rus ordusunun kontrolüne geçti. Gece başlayan yangın ise sabaha karşı söndürülebildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi, santrale bir merminin isabet ettiğini ancak reaktörlerin etkilenmediğini ve radyoaktif sızıntının olmadığını açıkladı.

Ukrayna'da 4 aktif nükleer santralde 15 faal nükleer reaktör bulunuyor. Zaporija Nükleer Santrali, Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının dörtte birini üretiyor. Ukrayna elektriğin %52’sini nükleer santrallerden karşılıyor.

BMGK’YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştükten sonra BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Johnson, Putin'in pervasız eylemlerinin artık tüm Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini söyledi. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics "Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus bombardımanı delilik. O bölgedeki saldırılar derhâl durdurulmalı. Uluslararası toplum buna karşı baskı yapmalı” dedi.

İYOT STOKLARI BİTTİ

Bu arada Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Putin'in Moskova'nın nükleer silahların alarma geçirilmesi yönündeki açıklamaları, Orta Avrupa'da endişeleri tırmandırdı. Bazı Orta Avrupalılar, muhtemel bir nükleer saldırıda koruyucu olabilen iyot takviyesine yöneldi. Bulgaristan Eczaneler Birliği Başkanı Nikolay Kostov, "Son bir haftada Bulgar eczaneleri bir yıl boyunca sattıkları kadar iyot tableti sattılar. Bazı eczanelerin stokları şimdiden tükendi. Yeni miktarlar sipariş ettik ama korkarım onların da bitmesi çok uzun sürmeyecek" dedi. Çek Cumhuriyeti'ndeki Dr. Max eczanelerinin temsilcilerinden Miroslava Stenkova "Artan talep sonrası bazı eczanelerde iyot stokları tükendi. Tüm bu olanlar biraz delice" dedi. Tablet veya şurup olarak alınabilen iyot, radyasyona maruz kalma durumunda vücudu tiroid kanseri gibi risklere karşı korumanın bir yolu olarak kabul ediliyor. 2011 senesinde Japon yetkililer, hasar gören Fukuşima nükleer santralinin civarında bulunanlara iyot almalarını tavsiye etmişti.

ABD'nin BM Büyükelçisi: Dünya, nükleer bir felaketi kıl payı atlattı ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına ilişkin "Dünya nükleer bir felaketi kıl payı atlattı" yorumunda bulundu.

Rusya’nın vurduğu nükleer santral için kırmızı alarm! Sızıntı olursa ne olur? Rusya, Ukrayna’da bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı. Saldırılar sonucunda nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada santralin Rusya tarafından ele geçirildiği belirtildi. Olası patlamaya ilişkin Nükleer Santral sızıntısına karşı Bünyamin Sürmeli'den uyarı geldi. Sürmeli, "Sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir" diyerek uyarıda bulundu.