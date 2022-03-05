Türkiye Gazetesi

Başkan Bağlıkaya, yaşanan acıların son bulması için iki ülkeye barış çağrısı yaptı. Ancak savaş çıktığından beri sürekli Bayraktar TB2 ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni gündeme getirerek Türkiye’yi bataklığa çekmeye çalışan Büyükelçi Bodnar, görüşme sonrası yaptığı açıklama ile çirkin ithamlarda bulundu. Türkiye’yi ikiyüzlülükle suçlayan Bodnar “TÜRSAB Başkanı’nın sabah bizimle, sonrasında ise Rusya ile görüşmesi ikiyüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan Rusya ile kendini savunan Ukrayna arasında eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Ukrayna seyahat acentelerini TÜRSAB ile çalışmamaya çağırıyoruz” dedi.

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov’dan ise Büyükelçi’yi utandıracak bir açıklama geldi. Rustamov, savaştan önce tatil yapmak için Antalya’ya gelen ve konaklama süreleri biten 300 Ukraynalının buradaki otellerde ücretsiz şekilde ağırlandığını söyledi. İnsani yardımlar konusunda kendilerine çok destek verildiğini vurgulayan Rustamov “Türkiye bir kere daha kara gün dostumuz olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı. Ülkesine dönemeyen Ukraynalı turist Yana Dorofeeva da “Konaklama süremiz bitti ve otelden çıkmak zorunda kalacaktık. Türkler bizi sokakta bırakmadı. Ücretsiz otel ayarladılar. Yemek de yiyebiliyoruz” diye konuştu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'ye minnettarız Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaparak, Türkiye'nin söz konusu anlaşmanın maddelerine titizlikle uyduğunu ve bu yüzden minnettar olduklarını söyledi. Bodnar, müzakerelerin İstanbul'da düzenlenmesini istediklerini de açıkladı.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Rusya'nın kanlı planını ifşa etti Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, bir saat öncesinde bir rahibin yakalandığını ve evinin yakınlarındaki AVM'yi patlatmak istediğinin ortaya çıktığını açıkladı. Bodnar, "Kendi rahiplerini Ukrayna’da sabotaj eylemlerine göndermek için kullanıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.