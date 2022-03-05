Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Rusya’nın bölgede bu denli bir savaşı göze almasının arka planında farklı hedeflerinin olduğu da ifade ediliyor. NATO’yu risk olarak görüp Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın, perde arkasında Karadeniz’de yer alan zengin enerji kaynaklarına hâkim olma isteği olduğu belirtiliyor.

55 YILLIK TÜKETİME DENK

Türkiye’nin Karadeniz’de keş- fettiği doğalgaz rezervi dışında bölgede ciddi miktarda ‘gaz hidrat’ rezervi bulunuyor. Gaz hidratın doğalgaz ve kaya gazına göre çok daha verimli bir enerji kaynağı olduğu biliniyor. 1 metreküplük gaz hidrat, 164 metreküp doğalgazı içinde tutabiliyor. Konsantre yapısı ile katma değerli bir kaynak olarak öne çıkıyor. TPAO son dönemde Piri Reis araştırma gemisi ile gaz hidrat rezervi konusunda bölgede ciddi çalışmalar yürüyor. Yapılan araştırmalarda bölgedeki rezervin Türkiye’nin 55 yıllık doğalgaz tüketimi karşılayacak bir kaynağın olduğu ifade ediliyor.

EXXON MOBIL DE GELDİ

Son yapılan araştırmalarda geleceğin enerji kaynağı olarak nitelendirilen gaz hidratın dünyadaki toplam rezervi 10 trilyon metreküp olarak hesaplanıyor. Bu rezervin yüzde 20’lik kısmı Karadeniz’de yer alıyor. Dünya Enerji Konseyi raporuna göre, Rusya 1970 yılından bu yana gaz hidratı ticari olarak kullanıyor. Öte yandan 2008 yılında Exxon Mobil ve Shell, Karadeniz’de gelerek rezerv tespiti yaptı. Ancak maliyeti yüksek diyerek çalışmalarını sonlandırdı.

KNOW-HOW DESTEĞİ ALINACAK

Bu rezervin işlenmesi ile ilgili De- niz Jeofiziği Sismik Laboratuvarı ve TÜBİTAK ortaklığında çalışmalar devam ediyor. Kaynağın çıkarılarak ticari hâle getirilmesi için birinci aşama tamamlandı. Rezerv tespiti ve harita çıkarıldı. Rezervin işlen- mesi ile ilgili olarak Rusya ve ABD gibi ülkelerden know-how desteği alınacak.

KANAL İSTANBUL İŞTE BU YÜZDEN ÖNEMLİ

Karadeniz’deki enerji kaynaklarının ticari hâle getirildikten sonra Avrupa’ya taşınması için Kanal İstanbul büyük önem taşıyor. Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında, Karadeniz’deki gaz hidrat rezervine dikkat çekerek “Karadeniz’in altı hidrojen sülfür dolu. Dünya ihtiyacının 45 katı hidrojen sülfür var, geleceğin en temiz yakıtı. Burada Türkiye’nin önemli bir kaynağı bulunuyor. Ama bunu taşımak önemli. İşte burada Kanal İstanbul’un önemi ortaya çıkıyor. Hatta bir değil, iki Kanal İstanbul bile yapılabilir. Biz bunu yapmazsak, Bulgaristan ve Yunanistan yapacak. Karadeniz sınırından bir kanal açıp, Yunanistan Dedeağaç’a kadar inecekler.” demişti. Gaz hidratın içinde karbondioksit, hidrojen ve sülfür bulunuyor.

İngiliz basını iddia etti: Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 9. gününde de devam ediyor. İngiliz basınında Putin’le ilgili iddia gündem oluşturdu. İddiaya göre, Putin, Ukrayna’nın en büyük liman kenti ve ticaret merkezi olan Odessa’yı da ele geçirerek Ukrayna’yı Karadeniz’den koparmayı hedefliyor.

Karadeniz'deki Türk gemilerinde güvenlik en üst seviyeye çıktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya'nın Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin en üst düzeye yükseltildiğini bildirdi.