Türkiye Gazetesi

Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. İtalya basınında çıkan haberlerde, Rus milyarder Aleksey Mordaşov’un, 65 milyon avro değerindeki "Lady M" isimli lüks yatı yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konuldu.

PUTİN’E YAKIN İSİMLERDEN

2021 sonu itibariyle tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla dikkat çekiyor.

LÜKS YATINA EL KONULDU

Aleksey Mordaşov’un lüks yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti. Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

İtalya Maliye ve Ekonomi Bakanlığından gün içinde yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına yönelik saldırganlığı dolayısıyla AB tarafından kabul edilen mali yaptırımların uygulanmaya başlanacağı belirtilmişti.

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Karadeniz'de gaz sancısı! Rusya'nın asıl hedefi enerji kaynakları Doğalgaz ve kaya gazına göre çok daha verimli olan hidratın dünyadaki toplam 10 trilyon metreküplük rezervinin yüzde 20’lik kısmı Karadeniz’de yer alıyor.NATO’yu risk olarak görüp Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın perde arkasında, Karadeniz’de yer alan zengin enerji kaynaklarına hâkim olma isteğinin bulunduğu belirtiliyor.

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