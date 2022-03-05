Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi 10'uncu gününde devam ediyor. Ülkenin birçok kentinde patlama ve siren sesleri yankılanırken Lviv'den ilginç bir görüntü geldi.

CASUSLARI AVLIYORLAR

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.

PLASTİK KELEPÇEYLE BAĞLADILAR

Kent sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı. Kameralara yansıyan görüntülerde kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

Ukraynalı gönüllüler Putin’in casuslarını avlıyor! Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarınde çatışmalarla dolu üç gün geride kalırken, başkent Kiev’e sızan Putin’in sabotajcıları ve casusları Ukraynalı gönüllüler tarafından tek tek avlanıyor.