Türkiye Gazetesi

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırdı. Bu durum sonrası Avrupa ülkeri ve ABD, Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı. Global şirketler başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve oluşum da Rusya'ya karşı adımlarını attı.

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex de Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Büyük spor giyim markası Adidas, Rusya Futbol Birliği ile olan ortaklığını durdurdu. Nike da Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Puma ise ülkedeki 100 mağazasının açık olmasına rağmen Rusya'ya teslimat yapmadıklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M de ülkedeki bütün satışlarını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Gucci, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi birçok lüks markanın bağlı olduğu Kering Group da bütün mağazalarını kapattı. Rus vatandaşları ise ülkeleri için böyle bir karar alan bu mağazaların son açık kaldığı günde alışveriş yapabilmek için sıraya girdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ve NATO arasında çatışma çıkması amaçladığını söyledi.

Elon Musk uyardı: Rusya'nın hedefinde Elon Musk, SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink uydu geniş bant hizmetinin Rusya tarafından 'hedeflenme' olasılığının yüksek olduğu konusunda uyardı.

Rusya’nın gözü Odessa’da Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 10. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Karadeniz kıyılarındaki Odessa şehri açıklarında beliren Rus savaş gemileri, bir sonraki hedefin burası olacağı endişelerine yol açtı.