Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, Kiev'e 14 kilometre uzaklıktaki Irpin şehrini adeta bomba yağmuruna tuttu. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeden yoğun dumanlar yükselirken sık sık patlama sesleri yaşanıyor. Şehirde kalan siviller ise bombalar altında tahliye edilmeye çalışılıyor. Ukrayna askerleri gözetiminde ayrılan siviller, daha güvenli alanlara gönderiliyor.

RUS SABOTAJCILARA KURŞUN YAĞMURU

Öte yandan Rusya’ya ait bir otobüsle sabotajcıların başkent Kiev’e girmeye çalıştı. Bu girişim, Ukraynalı askerler tarafından engellendi. Kurşunların hedefi olan yolcu otobüsü, kullanılamaz hâle geldi.

64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durmuştu, nedeni belli oldu Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerindeki beliren 64 kilometrelik konvoy durdu. Askeri konvoyun Ukrayna'daki Rasputitsa (Çamur mevsimi) adı verilen doğa olayı yüzünden asfalt yolu tercih ettiği ve bu yüzden ilerlemekte güçlük yaşandığı öğrenildi.

Lviv-Kiev yolunda saldırı: CNN TÜRK ekibine ateş açıldı CNN TÜRK ekibi, Rusya'nın Ukrayna işgalini takip etmek için Lviv'den başkent Kiev'e gitmek üzere çıktığı yolda, saldırıya uğradı. Ekibin aracının tekerleklerinin hedef alındığı öğrenilirken, geldikleri noktaya geri dönmek durumunda kaldıkları bildirildi.

Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor Rusya’nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.