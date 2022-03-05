Türkiye Gazetesi

Bütün dünya Rusya-Ukrayna savaşını yakından takip ediyor. Herkes bu savaşın başka ülkelere de sıçrayıp sıçramacığını merak ediyor.

Kendi ülkeleri adına açıklama yapan Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt "Ukrayna’da yaşananların halk arasında tedirginliğe yol açıyor olmasını anlıyorum. Ancak Batı Balkanlar ve Bosna Hersek’te insanların korkmalarına sebep olacak bir gösterge yok. Bosna’da savaş çıkmayacak" ifadelerini kullandı.

"BOSNALILAR SAVAŞIN NE DEMEK OLDUĞUNU İYİ BİLİYOR"

Schmidt “Burası bir önceki neslin savaşı gördüğü bir ülke. Herkes savaşın ne anlama geldiğini iyi biliyor. Şu an tedirgin olacak bir durum yok. Her türlü savaşa karşıyım. Bütün savaşlar engellenmelidir. Bosna'da göreve başladığım ilk günden beri bunu söylüyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ve NATO arasında çatışma çıkması amaçladığını söyledi.

Ukrayna’nın işgali Bosna’yı hatırlattı Bosna Hersek’te yasa dışı ‘Sırp Cumhuriyeti Günü’ kutlaması ile artan provokasyon Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile yerini gerginliğe bıraktı.

Sırp lider Dodik: Bosna’nın istikbali Erdoğan’ın elinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasasının korunması için yaptıkları açıklamalardan memnun olduklarını söyledi.