Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 10'uncu gününde de silah sesleri susmadı. Her iki ülke, Belarus'taki müzakere masasından eli boş kalktı.

Bu görüşmelerle ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

Ukraynalı parlamenter Alexander Dubinsky, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Belarus'taki müzakarelerde Ukrayna heyeti arasında yer alan Denis Kireev, Ukrayna Gizli Servisi (SBU) tarafından öldürüldü" dedi.

Denis Kireev

Kireev'in, vatana ihanetten dolayı SBU tarafından gözaltına alındığını ve direniş gösterdiği gerekçesiyle vurulduğunu söyledi.

Dubinsky, Kireev'in öncelikle bankacılık ve finans işleriyle uğraştığını belirterek "Ukrayna heyetinin bir üyesi olarak bu kişinin nasıl aramıza seçildiğini Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy net konuştu: Ruslar kaybedecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz” dedi.

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